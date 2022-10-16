Арсенал виборов мінімальну перемогу під тиском Лідса: матч ледь не зірвався через електроенергію

У неділю, 16 жовтня, в 11-му туру англійської Прем'єр-ліги Лідс Юнайтед приймав лондонський Арсенал. Матч ледь не зірвався через проблеми з обладнанням в арбітра.

Поєдинок розпочався із проблем з електропостачанням на стадіоні "Елланд Роуд". Це позначилося на роботі апаратури та стало причиною вимушеної паузи у 40 хвилин, пише 24 канал.

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Лідс Юнайтед – Арсенал 0:1

Гол: Сака, 35

На 35-й хвилині лондонський клуб вийшов вперед. Мартін Едегор віддав розрізну передачу на Букайо Сака, який розстріляв ворота Ілана Мельє.

Вже у другій половині матчу можна було побачити агресивну гру господарів. Лідс мав безліч моментів відповісти "канонірам".

Прикрим моментом для господарів було нереалізований пенальті у виконанні Патріка Бемфорда.

Попри тотальне домінування Лідса у другому таймі Арсеналу вже ж таки вдалося здобути мінімальну перемогу – 0:1.

Український захисник Арсеналу Олександр Зінченко у матчі з Лідсом участі не брав.

Для команди Мікеля Артети це дев'ята перемога у десяти матчах АПЛ у поточному сезоні. Перемога принесла Арсеналу 27 очок і залишила на вершині АПЛ, Лідс з 9-ма пунктами п'ятнадцятий.