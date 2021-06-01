Лідеру збірної України Маліновському потрібна операція

Атакувальний півзахисник збірної України Руслан Маліновський має серйозні проблеми зі здоров'ям. Футболіста турбують проблеми з грижею живота.

Маліновський має проблеми зі здоров'ям

Руслан Маліновський вирішив не лягати на операційний стіл до чемпіонату Європи-2020. Все заради того, щоб допомогти команді Андрія Шевченка. Відразу після турніру лідер збірної України займеться власним здоров'ям.

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Зараз футболіст перебуває у розташуванні української збірної. Підопічні Шевченка у Харкові проводять підготовку до чемпіонату Європи. Маліновський був відсутній у першій контрольній грі команди проти Бахрейну (1:1). Збірна повинна провести ще два товариській зустрічі проти Північної Ірландії (3 червня) та Кіпру (7 червня).

Звичайно, потрібно робити операцію. Потрібно потерпіти цей відрізок, а після чемпіонату Європи зайнятися цим. Воно нікуди не поділося, у багатьох моментах це не дає грати на повну і постійно грати з дискомфортом і больовими відчуттями не так легко,

– розповів півзахисник.

Сезон-2020/2021 став одним із найкращих у кар'єрі. Футболіст зіграв у футболці Аталанти у Серії А зіграв 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 10 голів та віддав 11 асистів. Хоча спеціалізований портал Transfermarkt додав в актив футболіста гольову передачу у матчі з Беневенто. Її офіційний сайт Серії А не включив. Але і без того Руслан став найкращим асистентом італійського чемпіонату. Руслан привів клуб із Бергамо до срібних нагород.

Руслан став найдорожчим гравцем у складі збірної України, який зіграє на Євро. Його вартість склала аж 30 мільйонів євро. Хоча місяць тому його ціна була лише 21 мільйон євро.