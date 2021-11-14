Лідеру збірної Боснії та Герцеговини наклали гіпс перед матчем з Україною

Збірна України з футболу 16-го листопада зіграє останній офіційний матч у 2021 році проти команди Боснії та Герцеговини. Україні потрібно обов'язково перемагати, щоб зберегти шанси вийти на чемпіонат світу. Перед матчем суперник "синьо-жовтих" зазнав кадрових втрат.

Важка травма Колашинаца

Лідер збірної Боснії та Герцеговини Сеад Колашинац отримав пошкодження у матчі проти Фінляндії, який відбувся 13-го листопада.

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Захисник лондонського Арсеналу не зміг дограти поєдинок. Фінський гравець Юкка Райтала грубо збив Колашинаца, за що був вилучений.

Дивіться відео вилучення Райтала



Після матчу на ногу футболіста боснійської збірної наклали гіпс. Захисника чекає відновлення від травми. Про терміни повернення поки що невідомо.



Колашинацу наклали гіпс / Фото BHFUDBAL.BA

Очевидно, що 28-річний Колашинац не зіграє проти збірної України.

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