Андрєй Малосолов помер після "френдлі фаєр" в тимчасово окупованому Маріуполі. Він був лідером ультрас ЦСКА та працював у РФС.

Росіяни вже майже десять років ведуть війну проти України, а два роки тому наважились на повномасштабне вторгнення. До складу окупаційної армії увійшло чимало представників російського спорту.

До теми Тимощук допомагав "ДНР" у 2015-му: колишня дружина розповіла нові деталі про зрадника

Серед них був і колишній керівник пресслужби Російського футбольного союзу Андрєй Малосолов. Останнім часом він був лідером фан-руху московського ЦСКА.

Втім, як повідомляють різні ЗМІ, у травні минулого року Малосолов загинув після приїзду до тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомив фанат донецького Шахтаря та громадський активіст Віталій Вівчаренко.

Конфлікт стався у приазовському місті під час роздачі гуманітарної допомоги. Малосолов не поділив продукти із кадирівцями і під час бійки отримав удар та впав, вдарившись головою.

Читайте також Російські фехтувальники втекли до США, аби виступити на Олімпіаді: в Держдумі істерика

Після цього Андрєй повернувся у Москву, а на десятий день пішов з життя. Раніше екстренер збірної України з боксу подякував російським терористам за свято в окупованому Маріуполя.