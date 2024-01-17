Лідер російського фанатського руху загинув після бійки з кадирівцями за гуманітарку в Маріуполі
Джерело:телеграм-канал Віталія Вівчаренка
Андрєй Малосолов помер після "френдлі фаєр" в тимчасово окупованому Маріуполі. Він був лідером ультрас ЦСКА та працював у РФС.
Росіяни вже майже десять років ведуть війну проти України, а два роки тому наважились на повномасштабне вторгнення. До складу окупаційної армії увійшло чимало представників російського спорту.
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Серед них був і колишній керівник пресслужби Російського футбольного союзу Андрєй Малосолов. Останнім часом він був лідером фан-руху московського ЦСКА.
Втім, як повідомляють різні ЗМІ, у травні минулого року Малосолов загинув після приїзду до тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомив фанат донецького Шахтаря та громадський активіст Віталій Вівчаренко.
Конфлікт стався у приазовському місті під час роздачі гуманітарної допомоги. Малосолов не поділив продукти із кадирівцями і під час бійки отримав удар та впав, вдарившись головою.
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Після цього Андрєй повернувся у Москву, а на десятий день пішов з життя. Раніше екстренер збірної України з боксу подякував російським терористам за свято в окупованому Маріуполя.