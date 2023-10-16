Володимир Дворцов подякував окупантам за організоване свято в Маріуполі. Наставник може забути про усі свої досягнення.

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Добалакався

Колишній тренер збірної України з боксу Володимир Дворцов вирішив "пуститися берега" в негативному значенні. Коуч забув про своє минуле та кинувся дякувати окупантам. Діло в тому, що ті вирішили організувати "свято боксу" в Маріуполі, котре дуже припало до душі Дворцову. Володимир зазначив, що дуже радий, що його запросили на подію. Він відзначив, що незважаючи на все, що відбувається (не назвавши прямою причиною війну), бокс у Маріуполі розвивається, а він, у свою чергу, завжди готовий допомогти з цим. Дворцов примудрився побажати усім миру та здоров'я, хоча й обрав сторону тих, хто несе протилежне.

Федерація боксу України вже встигла виступити з офіційною заявою: "Нещодавно, у Маріуполі відбувся турнір, в якому прийняли участь близько 120 спортсменів із так званої "ДНР". Володимир Дворцов, який, нагадаємо, дуже товаришує із ексочільником ФБУ – Продивусом, відвідав турнір, який проводився під прапорами РФ. Федерація боксу України відправить офіційне звернення до Міністерства молоді та спорту, щоб позбавити Дворцова всіх регалій в боксі, які були присвоєні йому в Україні".

Досягнення зрадника