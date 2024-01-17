Россияне уже почти десять лет ведут войну против Украины, а два года назад решились на полномасштабное вторжение. В состав оккупационной армии вошли многие представители русского спорта.

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Среди них был и бывший руководитель пресс-службы Российского футбольного союза Андрей Малосолов. В последнее время он являлся лидером фан-движения московского ЦСКА.

Впрочем, как сообщают разные СМИ, в мае прошлого года Малосолов погиб после приезда в временно оккупированный Мариуполь. Об этом сообщил фанат донецкого Шахтера и общественный активист Виталий Овчаренко.

Конфликт произошел в приазовском городе при раздаче гуманитарной помощи. Малосолов не поделил продукты с кадыровцами и во время потасовки получил удар и упал, ударившись головой.

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После этого Андрей вернулся в Москву, а на десятый день ушел из жизни. Ранее экстренер сборной Украины по боксу поблагодарил российских террористов за праздник в оккупированном Мариуполе.