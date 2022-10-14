Лідер Монако забив курйозний автогол у матчі Ліги Європи: відео безглуздої дії
У рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи турецький Трабзонспор на своєму полі приймав Монако. Господарі зустрічі безжально розгромили суперника.
Монако вважався фаворитом групи Н Ліги Європи, де також виступають Ференцварош, Црвена Звезда та Трабзонспор. Однак команда заявила про себе, як про нестабільного суперника, яка чергує перемоги з поразками, пише 24 канал.
До речі Автор шаленого голу Дніпра-1 бореться за звання найкращого м'яча Ліги конференцій: відеоогляд
Трабзонспор – Монако 4:0
Голи: Сарр, 44 (у власні ворота), Віктор Хьюго, 48, Барді, 57, Трезеге, 69
В четвертому турі команда Філіпа Клемана катастрофічно програла Трабзонспору, хоча тиждень тому впевнено здолала цього ж суперника.
Провал почався після того, як перед перервою голкіпер монегасків Александр Нюбель вибиваючи м’яч влучив у свого ж захисника Маланга Сарра, а вже від того м’яч залетів у сітку.
Відео незграбного удару
Схоже, зо цей автогол і вибив команду із колії. Адже після перерви турецький клуб відправив ще 3 м'ячі у ворота гостей.Цікаво. Всі результати та відеоогляди матчів Ліни Європи, які відбулися 13 жовтня, можете переглянути за посиланням.