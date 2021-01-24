Лідер Динамо отримав травму на зборах в ОАЕ

Київське Динамо продовжує підготовку до другого кола УПЛ. Лідер команди в атаці Беньямін Вербіч отримав травму.

Для офіційного сайту Динамо справи у розташуванні поділився лікар першої команди Андрій Шморгун. У лазарет киян приєднався лідер столичного клубу Беньямін Вербіч.

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Кадрові втрати

Словенець отримав травму на зборах в ОАЕ. Після МРТ у Вербіча було виявлено пошкодження м'язів задньої поверхні стегна. Через це вінгер Динамо змушений буде пропустити 2-3 тижнів.

Також поза командою тренується інший легіонер Тудор Белуце. Румунський захисник скаржився на болі в області п'ятої плесневої кістки. Йому наклеїли лангету, яку він протягом 6 тижнів носитиме. Румунець пересуватиметься виключно за допомогою милиць.

Але є і позитивні новини. До загальної групи приєднались Микола Шапаренко та Олександр Тимчик. Вони поки що не тренуються на всі 100%, але грають нейтральних гравців.

Додамо, що вже 24 січня Динамо проводить останній спаринг на зборах в ОАЕ проти збірної Йорданії. Після чого кияни відправляться у Київ, звідки вже 29 січня візьмуть курс у Туреччину.