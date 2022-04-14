Лейпциг вибив Аталанту Маліновського з Ліги Європи: відеоогляд матчу

Італійська Аталанта 14 квітня у рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи на своєму полі прийняла РБ Лейпциг. Німецька команда сенсаційно перемогла господарів матчу.

Аталанта – РБ Лейпциг 0:2

Голи: Кнунку, 18, 87 (пен.)

У минулому протистоянні у Німеччині команди розписали мирову. Перший матч команд у рамках чвертьфіналу Ліги Європи закінчився з рахунком 1:1, пише 24 канал.

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Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов у складі італійської команди. Перший поєдинок він провів на лаві запасних.

Господарі активно розпочали гру та "насіли" на ворота опонентів. Та попри всі намагання відкрити рахунок їм не вдалося.

Вже на 18-й хвилині Лейпциг вийшов вперед. Кнунку після передачі Лаймера опинився у вигідній позиції та "розстріляв" ворота Аталанти.

Відео голу

Малиновський був близьким до того, щоб зрівняти рахунок. Наприкінці другого тайму українець закрутив м'яч у штрафний майданчик суперників, але захисник зіграв на випередження та вибив м'яч.

Підопічні Доменіко Тедеско відправилися на перву з мінімальною перевагою.

Після того, як Хенрікс отримав попередження за свій фол. Маліновський влучив у стінку після удару зі штрафного. Була підозра, що м'яч після удару Руслана влучив у руку суперника, який перебував у штрафному майданчику. Після перегляду ВАР арбітр вирішив не призначати пенальті.

На 58-й хвилині українця замінив Муріель.

На останніх хвилинах матчу господарі намагалися атакувати та відіграти. Натомість Лейпцигу вдалося подвоїти свою перевагу. На 87-й хвилині Кнунку знову відзначився забитим м'ячем.

Аталанта залишає Лігу Європи, натомість Лейпциг рухається далі.