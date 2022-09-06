Одразу в Лізі чемпіонів: Швед вперше забиває за Шахтар у ворота Лейпцига – відео голу

Мар'ян Швед відкрив рахунок своїм м'ячам за "гірників" вже в дебютному матчі. Це дозволило донеччанам вийти вперед у грі з Лейпцигом.

Шахтар проводить стартовий матч Ліги чемпіонів 2022-2023. У першому поєдинку євросезону команда Ігора Йовічевича грає на виїзді проти Лейпцига, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами РБ Лейпциг – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Донеччани є андердогом поєдинку, проте дивують вже з перших хвилин. "Гірники" на рівних протистоять більш іменитому супернику і навіть вже вийшли вперед.

На 16 хвилині помилки припустився кіпер Лейпцига Гулачі. Угорець подарував на своїй половині поля м'яч Мар'яну Шведу, який обвідним ударом покарав Петера.

Відео голу Мар'яна Шведа:

Це перший матч та перший гол Мар'яна у футболці Шахтаря. В паралельному матчі групи між Селтіком та Реалом рахунок досі не відкритий.