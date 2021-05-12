РБ Лейпциг – Боруссія Д: де дивитися фінал Кубка Німеччини

12 травня 2021 , 18:52
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Джерело:

24 канал

У четвер, 13 травня, Лейпциг та дортмундська Боруссія визначать переможця Кубку Німеччини 2021 року. В Україні цю зустріч можна переглянути онлайн.

Матч між Лейпцигом та Боруссією відбудеться у Берліні на "Олімпійському стадіоні". Початок гри о 21:45 за київським часом.

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РБ Лейпциг – Боруссія Д: де дивитися

Трансляція матчу РБ Лейпциг – Боруссія Д в Україні буде доступна на платформі Megogo.

Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".

Перед грою

  • Востаннє ці клуби зустрічались на одному футбольному полі 8 травня. Той матч був щедрим на голи – 5 м'ячів. Боруссія забила на один більше та здобула вольову перемогу 3:2.
  • Загалом Боруссія та Лейпциг зіграли між собою 10 поєдинків, у яких 6 разів перемогу святкували "джмелі". У двох матчах "буйволи" перегравали суперника, а ще така ж кількість зустрічей завершувалась мировою.
  • Клуб з Дортмунда наколотив у ворота суперника аж 20 голів. Натомість РБ Лейпциг 12 разів засмучував голкіперів дортмундців. В останніх 7 зустрічах проти "буйволів" Боруссія не знає смаку поразок. Востаннє "джмелі" поступались супернику ще 14 жовтня 2017 року (2:3).
Автор: Юрій Семенюк