РБ Лейпциг – Боруссія Д: де дивитися фінал Кубка Німеччини

У четвер, 13 травня, Лейпциг та дортмундська Боруссія визначать переможця Кубку Німеччини 2021 року. В Україні цю зустріч можна переглянути онлайн.

Матч між Лейпцигом та Боруссією відбудеться у Берліні на "Олімпійському стадіоні". Початок гри о 21:45 за київським часом.

До теми Боруссія Дортмунд за крок до трофею: прогноз на фінал Кубка Німеччини проти РБ Лейпциг

РБ Лейпциг – Боруссія Д: де дивитися

Трансляція матчу РБ Лейпциг – Боруссія Д в Україні буде доступна на платформі Megogo.

Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".

Перед грою