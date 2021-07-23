Львів та Маріуполь розписали "мирову" у першому матчі нового сезону УПЛ: відео

У п'ятницю, 23 липня, матчем між ФК Львів та Маріуполем стартував новий сезон української Прем'єр-ліги. Команди розписали мирову на "Арені Львів".

Львів – Маріуполь 1:1

Голи: Ременяк, 32 – Кулаков, 9

До слова Маріуполь забив перший гол в новому сезоні УПЛ: відео

"Азовці" забили перший гол у новому сезоні УПЛ вже на 9-й хвилині зустрічі. Мішньов віддав пас-цукерочку на лівий фланг штрафної за спину захисника, після чого Топалову залишалося скинути на Кулакова під порожні ворота.

Відео голу Кулакова

На 22-й хвилині команди обмінялися моментами. Топалов замикав простріл з правого флангу на дальню штангу, але не зміг з гострого кута пробити Костика. Після чого Меліченко не зміг винести м'яч зі своєї штрафної, а Шина з відскоку не зміг точно закрутити в дальній кут.

У середині першого тайму львів'яни нарешті реалізували свою перевагу у забитий гол. Ернест зумів зберегти м'яч на лівому фланзі атаки, після чого подав на другий поверх для Ременяка, а той головою пробив у дальній кут.

Відео голу Ременяка

Одразу після перерви Львів міг виходити вперед. Ернест прорвався в лівий фланг чужої штрафної, прострілив, але Шина і Нич так і не заштовхали м'яч у ворота.

У підсумку, Львів попри відчутну перевагу так і не зміг реалізувати її в гол і перемогу. Команди зіграли перший матч нового сезону внічию.

Львів – Маріуполь відеоогляд