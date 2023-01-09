Дебютний гол українця став переможним у Бельгії: його клуб вибрався із зони вильоту
Кортрейк 8 січня гостював на стадіоні Левена у рамках 19 туру Ліги Жупіле. Гості завдяки результативній грі українця Олексія Сича здобули важливу перемогу та три очки.
Команди обмінювались гольовими ударами протягом обох таймів. Перша частина зустрічі закінчилась з рахунком 1:1. Левен та Кортрейк потішили своїх фанатів м'ячами, пише 24 канал.
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Герой матчу
На 51-й хвилині за справу взявся правий захисник Кортрейка з України Олексій Сич. Українець вивів гостей уперед 1:2. Сич забив свій дебютний м'яч за бельгійський клуб, а також асистував партнеру по команді під час першого взяття воріт Левена.
Одразу після свого м'яча отримав жовту картку.
У другому таймі обидві команди обмінялись голами, а Кортрейк переміг з рахунком 2:3. Важлива перемога для клубу Сича, яка дозволила йому вийти із зони вильоту. Тепер команда українського захисника посідає 15-те місце, маючи у своєму активі 18 очок. До зони аутсайдерів зовсім нічого – лише один бал.
Відзначимо, що Кортрейк вирвав три очки у Левена вже на другій компенсованій хвилині до матчу.
Що відомо про Олексія Сича у футболці Кортрейка
- 6 вересня 2022 року Кортрейк орендував у львівського Руха Олексія Сича до 30 червня 2023 року. У контракті оренди є пункт викупу футболіста.
- За нову команду захисник провів 13 матчів, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.
- Загалом у сезоні-2022/2023 вже провів у складі двох клубів 16 поєдинків (1 гол та 2 асисти).