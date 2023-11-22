Левченко розповіла, чи були провокації серед російських і білоруських спортсменів під час війни

Українська легкоатлетка Юлія Левченко розповіла, чи були провокації від російських та білоруських спортсменів під час вторгнення. Вона наголосила, що українські атлети максимально від них дистанціювалися.

Левченко розповіла, чи провокували росіяни або білоруси після вторгнення.

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Легкоатлетка про дистанціювання від росіян і білорусів

Спортсменка наголосила, що в українських атлетів немає нічого спільного зі спортсменами з РФ та Білорусі.

"Не було. Адже всі наші спортсмени максимально дистанціювалися від росіян і білорусів. У нас зараз немає нічого спільного із ними! Нагадаю, Всесвітня федерація легкої атлетики майже одразу відреагувала на широкомасштабне вторгнення РФ. І відсторонила російських та білоруських легкоатлетів від міжнародних змагань. Подивимося, що буде далі", – зауважила вона.

Також вона не помітила закидів з боку проросійськи налаштованих журналістів, наголосивши, що навіть не зустрічалася з такими людьми. "Взагалі не знаю, чи такі журналісти існують", – додала вона.

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