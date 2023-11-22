Левченко розповіла, чи були провокації серед російських і білоруських спортсменів під час війни
Джерело:sport-express.ua
Українська легкоатлетка Юлія Левченко розповіла, чи були провокації від російських та білоруських спортсменів під час вторгнення. Вона наголосила, що українські атлети максимально від них дистанціювалися.
Левченко розповіла, чи провокували росіяни або білоруси після вторгнення.
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Легкоатлетка про дистанціювання від росіян і білорусів
Спортсменка наголосила, що в українських атлетів немає нічого спільного зі спортсменами з РФ та Білорусі.
"Не було. Адже всі наші спортсмени максимально дистанціювалися від росіян і білорусів. У нас зараз немає нічого спільного із ними! Нагадаю, Всесвітня федерація легкої атлетики майже одразу відреагувала на широкомасштабне вторгнення РФ. І відсторонила російських та білоруських легкоатлетів від міжнародних змагань. Подивимося, що буде далі", – зауважила вона.
Також вона не помітила закидів з боку проросійськи налаштованих журналістів, наголосивши, що навіть не зустрічалася з такими людьми. "Взагалі не знаю, чи такі журналісти існують", – додала вона.
Санкції проти росіян та білорусів
- Томас Бах нещодавно прокоментував рішення Виконкому МОК щодо призупинення діяльності Олімпійського комітету Росії. Він заявив, що міжнародні спортивні федерації повинні автоматично призупинити діяльність свого члена-федерацію з РФ. "Кожна міжнародна федерація має в кожному окремому випадку розглядати ситуацію з огляду на власний статут", – додав він.
- Міжнародний олімпійський комітет закликав скасувати Всесвітні Ігри Дружби, які у вересні 2024 року хоче провести Росія.