У Левандовського перервалася гольова серія перед Динамо, але Баварія все одно виграла: відео
Джерело:24 канал
Мюнхенська Баварія продовжила переможну серію до 8 матчів. У п'ятницю, 24 вересня, мюнхенці перемогли Гройтер Фюрт у 6 турі Бундесліги.
Гройтер Фюрт – Баварія 1:3
Голи: Іттен, 88 – Мюллер, 10, Кімміх, 31, Грізбек, 68 (авт.)
Вилучення: Павар, 48 (Баварія)
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Баварія звично для себе потужно розпочала поєдинок і вже на 10 хвилині гри була попереду. Томас Мюллер завдав більярдного удару у нижній кут і м'яч від стійки опинився у воротах.
Чемпіони Німеччини подвоїли перевагу у середині першого тайму. Партнери вивели на ударну позицію Йозуа Кімміха, який красивим ударом покотив м'яч у кут.
По перерві Баварію підвів Бенжамен Павар. Оборонець здійснив невимушений фол, чим зірвав гостру атаку Гройтер Фюрта. Арбітр вилучив захисника Баварії.
Попри це мюнхенці довели перевагу до трьох голів. Після навісу у штрафний у власних воротах розписався Грізбек.
Господарі все ж не покинули поле без голу престижу. Наприкінці матчу у воротах Мануеля Ноєра залишив автограф Іттен.
Баварія здобула вже 5 поспіль перемогу в Бундеслізі та одноосібно очолює турнірну таблицю.
Гройтер Фюрт – Баварія відеоогляд
Кінець серії Левандовського
- Нападник Баварії Роберт Левандовський не зміг забити Гройтер Фюрту. Таким чином, у польського форварда перервалася гольова серія, яка склала 19 матчів, з яких 15 – у Бундеслізі.
- Востаннє Левандовський пішов з поля без забитого м'яча 11 лютого 2020 року. Протягом наступних семи місяців він завжди забивав у матчах за Баварію.