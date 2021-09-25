Гройтер Фюрт – Баварія 1:3

Голи: Іттен, 88 – Мюллер, 10, Кімміх, 31, Грізбек, 68 (авт.)

Вилучення: Павар, 48 (Баварія)

До речі Офіційно: Динамо підписало новий контракт із Карлосом де Пеною

Баварія звично для себе потужно розпочала поєдинок і вже на 10 хвилині гри була попереду. Томас Мюллер завдав більярдного удару у нижній кут і м'яч від стійки опинився у воротах.

Чемпіони Німеччини подвоїли перевагу у середині першого тайму. Партнери вивели на ударну позицію Йозуа Кімміха, який красивим ударом покотив м'яч у кут.

По перерві Баварію підвів Бенжамен Павар. Оборонець здійснив невимушений фол, чим зірвав гостру атаку Гройтер Фюрта. Арбітр вилучив захисника Баварії.

Попри це мюнхенці довели перевагу до трьох голів. Після навісу у штрафний у власних воротах розписався Грізбек.

Господарі все ж не покинули поле без голу престижу. Наприкінці матчу у воротах Мануеля Ноєра залишив автограф Іттен.

Баварія здобула вже 5 поспіль перемогу в Бундеслізі та одноосібно очолює турнірну таблицю.

Гройтер Фюрт – Баварія відеоогляд

Кінець серії Левандовського

Нападник Баварії Роберт Левандовський не зміг забити Гройтер Фюрту. Таким чином, у польського форварда перервалася гольова серія, яка склала 19 матчів, з яких 15 – у Бундеслізі.

Востаннє Левандовський пішов з поля без забитого м'яча 11 лютого 2020 року. Протягом наступних семи місяців він завжди забивав у матчах за Баварію.

Наступний матч Баварія зіграє 29 вересня проти київського Динамо у Лізі чемпіонів.