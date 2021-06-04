Левандовський вразив божевільним голом напередодні Євро-2020: відео

Польська збірна готується до чемпіонату Європи-2020. Головна зірка команди Роберт Левандовський лякає суперників красивими голами на тренуванні.

Нестримний Левандовський

Роберт Левандовський продовжує доводити, що недаремно є одним із найкращих футболістів світу. Польський форвард забив розкішний гол з гострого кута.

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Нападник показав майже трюк із цирку. Футболіст оригінально підкинув м'яч над собою, обернувся навколо своєї осі і зовнішньою стороною стопи відправив м'яч у сітку через лінії воріт. Такий результативний постріл неабияк вразив футбольних фанатів. Хоча він був забитий на тренуванні, але заслуговує найвищих оцінок.

Однак не обійшлось без курйозних спроб. У одній із них Роберт ледь не влучив у голову голкіперу збірної Польщі Войцеху Щенсни. Лише чудова реакції воротаря зберегла його від удару м'ячем.

Відео шаленого голу Левандовського