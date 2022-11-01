Мене не турбує, – Левандовський зруйнував чутки про перехід у Барселону заради "Золотого м'яча"
Джерело:AS
У липні 2022 року Роберт Левандовський змінив Баварію на Барселону. Польський нападник покинув Мюнхен після 8 років у німецькій команді.
Багато у футбольному колі було чуток про перехід Левандовського у Барселону. Поговорювали навіть те, що Роберт покинув Баварію заради переїзду у Каталонію для того, щоб нарешті здобути "Золотий м'яч".
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Польський нападник відреагував на такі чутки. Левандовський спростував цю версію свого переходу. За словами Роберта, його більше не цікавить цей трофей.
Я перейшов до Барселони не для того, щоб виграти "Золотий м'яч", як дехто каже. "Золотий м'яч" мене не турбує. У житті я досяг всього, чого хотів, і ношу це у своєму серці,
– заявив форвард.
Старт кар'єри Левандовського у Барселоні
- Левандовський продовжує забивати у новій команді, як це було у період виступів за Баварію.
- За 17 зіграних матчів Роберт наколотив аж 18 голів та зробив 4 асисти. Неймовірна статистика поляка, який швидко адаптувався у новому колективі.
- Барселона після 12 турів посідає друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги, поступаючись лише одним очком лідеру чемпіонату мадридському Реалу.
- У єврокубках справи йдуть провальніше. Барселона достроково вилетіла з Ліги чемпіонів у плей-офф Ліги Європи.