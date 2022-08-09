У Бундеслізі я добився всього, – Левандовський розповів, чому покинув Баварію

Польський форвард Роберт Левандовський віднедавна став гравцем Барселони. Він розповів, як прийняв рішення покинути Баварію.

Левандовський: Моя кар'єра в Баварії йде безперервною лінією

Футболіст наголосив, що потребує нових викликів у житті. За його словами, нові титули у Бундеслізі перестали його цікавити.

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‎Я знав, що моя кар'єра в Баварії йде безперервною лінією. Я почав сумувати за викликами. Наступні цілі та трофеї в Німеччині, звичайно, були важливі, але такого задоволення вони не приносили. Зізнаюся, що у мене з цим почалися проблеми. Мені потрібен був сильний імпульс, і це міг бути тільки трансфер. Тотальна зміна навколишнього середовища і нові виклики. Сьогодні я відчуваю себе дитиною, яка зайшла у магазин нових іграшок,

– сказав Роберт.

Гравець національної команди Польщі переконаний, що 12 років виступів в одній команді – це досить великий проміжок часу. Тому він вирішив ризикнути, аби не шкодувати про те, чого не зробив, у майбутньому.

"Завжди хотілося грати в Ла Лізі, жити в Іспанії, спробувати, як тут. 12 років у Німеччині – це багато часу. У Бундеслізі я добився всього. Я не хотів стояти перед дзеркалом приблизно через 10 років і питати себе: "Чому ти не спробував?". Було б багато питань, на які я б не мав відповіді", – заявив Левандовський.

Левандовський наголосив, що його мотивацією для трансферу в Барселону стало бажання отримати новий досвід.

Звідси й додатковий стимул для прийняття цього рішення. Я не хотів більше відчувати себе в цілковитій безпеці. Гра в клубі, який повністю домінував на внутрішній арені… Зараз я опиняюся в проєкті, який вимагає найкращої версії мене, і це кидає мені виклик,

– додав польський й форвард.

Що відомо про трансфер Левандовського в Барселону