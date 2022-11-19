Жест був у сторону запасних, а не судді: Левандовський подав апеляцію на свою дискваліфікацію

Роберт Левандовський не зможе допомогти Барселоні в останньому матчі 2022 року. Польський нападник отримав дискваліфікацію за червону картку у поєдинку проти Осасуни.

Польський форвард вже до 31-ї хвилини заробив дві жовті картки, які перетворились у вилучення. Йдучи з поля Левандовський двічі приклав палець до носа, а тоді показавши ним на арбітра. Цей жест розцінюють як зневагу.

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Левандовський: Безперечно моя дискваліфікація надто довга

Роберту дали за це три матчі дискваліфікації. Один вже він відбув. Польський форвард взявся коментувати свою поведінку. За словами Левандовського, він не хотів образити арбітра, він робив цей жест у сторону лави запасних.

Тому подав апеляцію на свою дискваліфікацію.

Безперечно моя дискваліфікація надто довга. Мій жест був адресований не рефері, а лаві запасних. Я сподіваюся, що апеляція принесе результат,

– сказав Левандовський.

На футбольне поле в офіційному матчі Левандовський зможе повернутись аж 14 січня 2023 року. Адже у чемпіонатах наступила велика перерва, яка викликана чемпіонатом світу-2022, який триватиме до кінця 18 грудня.

У 2022 році Барселона зіграє лише один поєдинок проти Еспаньйола (31 грудня). Роберт також пропустить матчі проти мадридського Атлетіко (8 грудня) та Бетіса (12 грудня).

У сезоні-2022/2023 Левандовський відіграв у футболці каталонського клубу 19 матчів, у яких наколотив 18 голів та зробив 4 асисти. Роберт перейшов у Барселону з мюнхенської Баварії влітку 2022 року.

Наразі Левандовський сконцентрований на матчах збірної. Вже 22 листопада Польща розпочне свій шлях у груповому раунді Мундіалю. Перша зустріч проти Мексики.

26 листопада поляки зіграють проти Саудівської Аравії, а вже 30 листопада – проти Аргентини.