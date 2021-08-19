Левандовський готовий покинути Баварію: клуб назвав ціну футболіста

19 серпня 2021 , 13:22
Читать новость на русском

Джерело:

Sky Sports

Головна зірка Баварії Роберт Левандовський готовий покинути мюнхенський клуб після 7 років співпраці. Польський суперфорвард має намір продовжити кар'єру в іншому топ-клубі.

Баварія хоче понад 100 мільйонів євро

Левандовський готовий покинути Баварію у літнє трансферне вікно-2021. Форвард буцімто зацікавлений у новому кар'єрному виклику.

Дивіться також Баварія виграла Суперкубок Німеччини: Левандовський оформив дубль у ворота Боруссії Д

Повідомляється, що 32-річного Левандовського все влаштовує у Баварії. Проте Роберт хотів би перейти в інший європейський клуб до свого 35-річчя.

Баварія готова відпустити Левандовського, однак повісила серйозний цінних. Мюнхенський клуб оцінює поляка у понад 100 мільйонів євро.

Разом з тим, Баварія розраховує, що Левандовський залишиться до кінця терміну свого контракту. Угода поляка з німцями чинна до літа 2023 року.

Сам Левандовський буцімто засмучений позицією Баварії щодо його трансферу. Втім, поляк не планує форсувати свій перехід та псувати відносини з клубом.

  • Левандовський став гравцем Баварії влітку 2014 року, перейшовши з Боруссії Дортмунд. Поляк перейшов у Баварію у статусі вільного агента.
  • За Баварію Роберт зіграв 331 матч, у якому забив 297 голів. Ще 65 разів поляк асистував.
  • У Баварії Левандовський виграв Лігу чемпіонів та декілька разів Бундеслігу та Кубок Німеччини.
  • У минулому сезоні поляк побив рекорд Герда Мюллера по забитих голах у рамках одного розіграшу Бундесліги. На рахунку Левандовського був 41 гол. Це дозволило йому виграти "Золоту бутсу".
Автор: Михайло Гема