Левандовський готовий покинути Баварію: клуб назвав ціну футболіста

Головна зірка Баварії Роберт Левандовський готовий покинути мюнхенський клуб після 7 років співпраці. Польський суперфорвард має намір продовжити кар'єру в іншому топ-клубі.

Баварія хоче понад 100 мільйонів євро

Левандовський готовий покинути Баварію у літнє трансферне вікно-2021. Форвард буцімто зацікавлений у новому кар'єрному виклику.

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Повідомляється, що 32-річного Левандовського все влаштовує у Баварії. Проте Роберт хотів би перейти в інший європейський клуб до свого 35-річчя.

Баварія готова відпустити Левандовського, однак повісила серйозний цінних. Мюнхенський клуб оцінює поляка у понад 100 мільйонів євро.

Разом з тим, Баварія розраховує, що Левандовський залишиться до кінця терміну свого контракту. Угода поляка з німцями чинна до літа 2023 року.

Сам Левандовський буцімто засмучений позицією Баварії щодо його трансферу. Втім, поляк не планує форсувати свій перехід та псувати відносини з клубом.