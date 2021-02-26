Левандовскі став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів: відео голу поляка

Нападник Баварії Роберт Левандовскі став гравцем тижня в Лізі чемпіонів УЄФА. Польський форвард забив гол в матчі 1/8 фіналу турніру з Лаціо (4:1).

У числі номінантів на звання найкращого гравця тижня також були нападник Челсі Олів'є Жиру, захисники Ферлан Менді з Реала і Жоао Кансельє з Манчестер Сіті.

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Цей гол став для Левандовскі 72-м в даному турнірі. Завдяки цьому взяттю воріт Левандовскі став третім в списку найкращих бомбардирів ЛЧ.

Відео голу Левандовскі