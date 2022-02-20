Лев приручив ведмедя, – президент Фінляндії привітав збірну після перемоги над росіянами
20 лютого 2022 , 17:22Читать новость на русском
Джерело:твітер Сауле Нійністьо
Збірна Фінляндії обіграла команду ОКР у фінальному поєдинку з хокейного турніру на Олімпіаді-2022. для фінів це перше "золото" в історії.
"Леви" обіграли "ведмедів"
Лише з третьої спроби фінам вдалося перемогти у фінальному матчі на Іграх. Гра закінчилася з рахунком 2:1.
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Президент Фінляндії Сауле Нійністьо відразу привітав своїх земляків у мережі. У своєму поздоровленні він вжив символічний вислів про "левів" та "ведмедів".
Лев приручив ведмедя. Вітаємо стабільну та міцну команду,
– написав у своєму твітері президент Фінляндії.
Фінляндія здобула історичне чемпіонство
- У півфінальному поєдинку спортсмени ОКР перемогли Швецію, а збірна Фінляндії здолала Словаччину.
- Обидві збірні були фаворитами на Олімпіаді-2022. До того ж на минулих Іграх у Пхьончхані саме росіяни здобули першість, тому на них покладали великі очікування.
- Щодо фінів, то лише двічі їхня збірна виходила до фіналу на Олімпіаді. У 1988-му та 2006-му фіни були близькими до тріумфу, проте здобути омріяну першість їм так і не вдалося.
- Фіни обіграли росіян з рахунком 2:1.