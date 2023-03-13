Українка Цуренко відмовилася виходити на матч проти білоруської тенісистки в Індіан-Веллсі

Леся Цуренко прийняла рішення не виходити на корт проти "нейтральної" Аріни Сабаленка з Білорусі. Українська тенісистка не бажає грати проти спортсменів з країн-агресорів.

В американському Індіан-Веллсі триває хардовий турнір серії WTA 1000. У матчі третього кола (1/16 фіналу) українка Леся Цуренко повинна була зіграти проти тенісистки з Білорусі Аріни Сабаленка.

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Цуренко відмовилася виходити на матч проти білоруски

Проте українська тенісистка прийняла рішення не виходити на матч проти представниці країни-агресорки. Організатори повідомили про відмову Цуренко за кілька хвилин до початку зустрічі.

За інформацією ЗМІ, офіційна версія відмови: "з особистих причин". Леся Цуренко наразі не прокоментувала своє рішення не виходити на матч проти білоруски.

Зазначимо, що раніше Цуренко заявляла про готовність підтримати бойкот російських та білоруських спортсменів.

Я буду однозначно зніматися з матчів. Є деякі гравчині, проти яких я, чесно скажу, навіть морально не потягну грати, бо знаю їхню позицію, вона для мене неприємна. Буду дотримуватися цієї рекомендації, це була одна з моїх ідей на початку, але я зрозуміла, що це не буде мати сенсу, у тенісі – так точно. Але якщо буде така рекомендація, – 100% зніматимуся,– говорила Цуренко.

На турнірі в Індіан-Веллсі Цуренко стартувала з кваліфікації та виграла чотири матчі. 33-річна тенісистка вперше з 2019 року дійшла до третього кола на цих кортах.

У 2023 році Леся Цуренко вже 4 рази знімалася з матчу (вперше перед грою) та 7 разів з квітня 2022 року.