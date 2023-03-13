Українка Цуренко відмовилася виходити на матч проти білоруської тенісистки в Індіан-Веллсі
Джерело:BNP Paribas Open
Леся Цуренко прийняла рішення не виходити на корт проти "нейтральної" Аріни Сабаленка з Білорусі. Українська тенісистка не бажає грати проти спортсменів з країн-агресорів.
В американському Індіан-Веллсі триває хардовий турнір серії WTA 1000. У матчі третього кола (1/16 фіналу) українка Леся Цуренко повинна була зіграти проти тенісистки з Білорусі Аріни Сабаленка.
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Цуренко відмовилася виходити на матч проти білоруски
Проте українська тенісистка прийняла рішення не виходити на матч проти представниці країни-агресорки. Організатори повідомили про відмову Цуренко за кілька хвилин до початку зустрічі.
За інформацією ЗМІ, офіційна версія відмови: "з особистих причин". Леся Цуренко наразі не прокоментувала своє рішення не виходити на матч проти білоруски.
Зазначимо, що раніше Цуренко заявляла про готовність підтримати бойкот російських та білоруських спортсменів.Я буду однозначно зніматися з матчів. Є деякі гравчині, проти яких я, чесно скажу, навіть морально не потягну грати, бо знаю їхню позицію, вона для мене неприємна. Буду дотримуватися цієї рекомендації, це була одна з моїх ідей на початку, але я зрозуміла, що це не буде мати сенсу, у тенісі – так точно. Але якщо буде така рекомендація, – 100% зніматимуся,
– говорила Цуренко.
На турнірі в Індіан-Веллсі Цуренко стартувала з кваліфікації та виграла чотири матчі. 33-річна тенісистка вперше з 2019 року дійшла до третього кола на цих кортах.
У 2023 році Леся Цуренко вже 4 рази знімалася з матчу (вперше перед грою) та 7 разів з квітня 2022 року.