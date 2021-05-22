За тур до фінішу чемпіонату Італії "бергамаскі" з 78 очками йдуть на другому місці. І хоча чемпіонство їм уже не світить, випасти з лігочемпіонської четвірки вони ще можуть, а значить їм потрібна як мінімум нічия.

Це цікаво Гол Маліновського у ворота Ювентуса не допоміг Аталанті завоювати Кубок Італії: відео

У травні підопічні Джан П'єро Гасперіні в гостях розгромили Парму (5:2) і на своєму полі впоралися з Беневенто (2:0). Потім в рамках Серії А вони утримали виїзну перемогу над Дженоа (4:3), а у фіналі Кубка Італії поступилися Ювентусу з рахунком 1:2.

"Россонері" з 76 очками йдуть після 37 турів на третьому місці і теж можуть випасти з топ-4. Щоб цього точно не сталося їм потрібна перемога над Аталантою. У травні підопічні Стефано Піолі виступають потужно – почали з домашньої перемоги над Беневенто (2:0), після чого розгромили Ювентус (3:0) в Турині.

Аталанта – Мілан: прогноз Favbet

На папері мінімальним фаворитом поєдинку є саме Аталанта. Перемогу підопічних Джан П'єро Гасперіні оцінюють коефіцієнтом 2,46. Натомість на звитягу команди Стефано Піолі букмекери пропонують коефіцієнт 2,66. Нічия у поєдинку оцінена коефіцієнтом 4,05.

Наразі Мілан має невдалу серію із трьох матчів без перемог у протистояннях з Аталантою. У пасиві Мілану 2 поразки. Ще один матч завершився нічиєю.

У шести попередніх матчах проти "россонері" Аталанта забивала мінімум 1 гол. Відтак, можна спробувати зробити ставку на індивідуальний тотал Аталанти більше 1,5, який оцінений коефіцієнтом 1,72.

Натомість міланський клуб не тішить результативністю в матчах проти Аталанти. Індивідуальний тотал Мілана менше як 1,5 оцінений коефіцієнтом 2,03.

У попередньому матчі проти Ювентуса за Аталанту забив Руслан Маліновський. Букмекери пропонують коефіцієнт 2,70 на гол українського футболіста. У таборі Мілана фахівці виділяють Анте Ребіча. Результативний удар хорвата оцінений коефіцієнтом 2,20.

Поєдинок Аталанта – Мілан розпочнеться о 21:45.