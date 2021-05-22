Лестер – Тоттенхем: де дивитися матч АПЛ

У суботу, 23 травня, Лестер та Тоттенхем зіграють вирішальний матч в АПЛ. Вболівальники можуть цю зустріч переглянути онлайн, а також по телебаченню.

Лестер – Тоттенхем: де дивитися

Матч англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) між Лестером та Тоттенхемом відбудеться у Лестері на стадіоні "Кінг Пауер Стедіум". Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом.

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Поєдинок Лестер – Тоттенхем в Україні транслюватиме канал Setanta Spotst. Початок трансляції о 17:55.

Канал доступний до перегляду у кабельних провайдерах. Також його можна дивитися на онлайн-платформах Megogo та Oll.tv.

Перед матчем