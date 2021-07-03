Рік без футболу: Спінаццола отримав серйозну травму і більше не зіграє на Євро-2020

У п'ятницю, 2 липня, у матчі Бельгія – Італія лівий захисник команди Манчіні Леонардо Спінаццола зміг покинути поле лише за допомогою нош. В оборонця розрив лівого ахіллового сухожилля.

Майже рік без футболу

Футболіст Роми на 79-й хвилині покинув поле на ношах зі сльозами на очах. Відновлення після такої травми може зайняти до 12 місяців.

Як це було Італія в ефектному матчі перемогла Бельгію і зіграє з Іспанією в 1/2 фіналу Євро-2020: відео

Він повернеться до Риму, де йому проведуть операцію. Після хірургічного втручання футболіст перші два місяці буде ходити в спеціальному корсеті на ногу, а потім ще два місяці проходити курс реабілітації.

У півфіналі континентальної першості Італія зіграє з Іспанією. Поєдинок відбудеться 6 липня в Лондоні на стадіоні "Уемблі". Початок зустрічі – 22:00.

На чемпіонаті Європи-2020 28-річний захисник провів чотири матчі, у двох з яких визнавався найкращим гравцем: проти Туреччини та Австрії.