Італія робить камбек у фіналі Євро-2020: Бонуччі зрівнює рахунок – відео

11 липня 2021 , 23:34
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Джерело:

24 канал

Збірна Італії зуміла зрівняти рахунок у фіналі Євро-2020 проти команди Англії. "Скуадра адзурра" відновила паритет у другому таймі.

Важкий гол Бонуччі

Гол у ворота Англії прийшов після подачі з кутового. Гравець Італії пролонгував м'яч після навісу на Марко Верратті. Той завдав удару, але Джордан Пікфорд відбив м'яч.

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Першим на добиванні у штрафному Англії був Леонардо Бонуччі. Захисник італійців виграв боротьбу та проштовхнув м'яч у ворота – 1:1.

Відео голу Бонуччі

Для Англії це тільки другий пропущений гол на Євро-2020. Перший м'яч англійці пропустили у півфіналі проти Данії.

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  • Збірна Італії пропустила гол на старті матчу. Англії вдалося відзначитися на другій хвилині гри після голу Люка Шоу. Англієць забив найшвидший гол в історії Євро.
  • Для Бонуччі це тільки другий гол на чемпіонатах Європи. Перший він забив Німеччину у чвертьфіналі Євро-2016.
Автор: Михайло Гема