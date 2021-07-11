Італія робить камбек у фіналі Євро-2020: Бонуччі зрівнює рахунок – відео
11 липня 2021 , 23:34Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Збірна Італії зуміла зрівняти рахунок у фіналі Євро-2020 проти команди Англії. "Скуадра адзурра" відновила паритет у другому таймі.
Важкий гол Бонуччі
Гол у ворота Англії прийшов після подачі з кутового. Гравець Італії пролонгував м'яч після навісу на Марко Верратті. Той завдав удару, але Джордан Пікфорд відбив м'яч.
До теми Італія – Англія: онлайн фіналу Євро-2020
Першим на добиванні у штрафному Англії був Леонардо Бонуччі. Захисник італійців виграв боротьбу та проштовхнув м'яч у ворота – 1:1.
Відео голу БонуччіДля Англії це тільки другий пропущений гол на Євро-2020. Перший м'яч англійці пропустили у півфіналі проти Данії.
Італійці зрівняли рахунок: емоційна реакція фанатів – відео
- Збірна Італії пропустила гол на старті матчу. Англії вдалося відзначитися на другій хвилині гри після голу Люка Шоу. Англієць забив найшвидший гол в історії Євро.
- Для Бонуччі це тільки другий гол на чемпіонатах Європи. Перший він забив Німеччину у чвертьфіналі Євро-2016.