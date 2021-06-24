Даруйте любов, – Горецка показав серце угорським фанам, святкуючи гол: до чого тут ЛГБТ

24 червня 2021 , 13:03
Читать новость на русском

Джерело:

твітер Леона Горецки

Збірна Німеччини зі скрипом вийшла з групи смерті, вирвавши нічию в останньому турі в Угорщини (2:2). Поєдинку між німцями та угорцями на "Альянц Арені" передував скандал з ЛГБТ.

Що зробив Горецка

Леон Гореца врятував німецьку команду від вильоту з Євро-2020. Футболіст Баварії зрівняв рахунок на 84 хвилині матчу з Угорщиною.

До слова Пари 1/8 фіналу Євро-2020: хто з ким грає та дати матчів

Святкуючи гол, Горецка показав угорським фанатам серце. Після гри хавбек написав у твітері: "Даруйте любов! "Вемблі" кличе!"

ЛГБТ-підтекст

  • Перед матчем розгорівся скандал. УЄФА заборонив підсвітити "Альянц Арену" кольорами ЛГБТ.
  • УЄФА прийняв таке рішенням після того, як члени міської ради столиці Баварії виступили з пропозицією включити на арені підсвічування в кольорах веселки.
  • Рішення баварських чиновників було прийняте внаслідок того, що угорський парламент прийняв закон, спрямований проти ЛГБТ.
  • Перед матчем на стадіоні було багато кольорів ЛГБТ. Зокрема, воротар Німеччини вийшов з ЛГБТ-пов'язкою на руці.
  • Також сталися два інциденти під час виконання гімнів країн. Коли лунав гімн Угорщини, на поле вибіг вболівальник з прапором ЛГБТ-спільноти в руках.
  • Натомість угорські фанати повернулися спиною, коли лунав гімн Німеччини.
Німеччина вирвала нічию, яка дозволила команді посісти друге місце та пройти в плей-офф. Уже 29 червня німці зіграють проти Англії. Натомість Угорщина покинула Євро-2020.
Автор: Михайло Гема