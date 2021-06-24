Даруйте любов, – Горецка показав серце угорським фанам, святкуючи гол: до чого тут ЛГБТ

Збірна Німеччини зі скрипом вийшла з групи смерті, вирвавши нічию в останньому турі в Угорщини (2:2). Поєдинку між німцями та угорцями на "Альянц Арені" передував скандал з ЛГБТ.
Що зробив Горецка
Леон Гореца врятував німецьку команду від вильоту з Євро-2020. Футболіст Баварії зрівняв рахунок на 84 хвилині матчу з Угорщиною.
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Святкуючи гол, Горецка показав угорським фанатам серце. Після гри хавбек написав у твітері: "Даруйте любов! "Вемблі" кличе!"
ЛГБТ-підтекст
- Перед матчем розгорівся скандал. УЄФА заборонив підсвітити "Альянц Арену" кольорами ЛГБТ.
- УЄФА прийняв таке рішенням після того, як члени міської ради столиці Баварії виступили з пропозицією включити на арені підсвічування в кольорах веселки.
- Рішення баварських чиновників було прийняте внаслідок того, що угорський парламент прийняв закон, спрямований проти ЛГБТ.
- Перед матчем на стадіоні було багато кольорів ЛГБТ. Зокрема, воротар Німеччини вийшов з ЛГБТ-пов'язкою на руці.
- Також сталися два інциденти під час виконання гімнів країн. Коли лунав гімн Угорщини, на поле вибіг вболівальник з прапором ЛГБТ-спільноти в руках.
- Натомість угорські фанати повернулися спиною, коли лунав гімн Німеччини.