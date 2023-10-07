"Сьогодні ми, а завтра ви": гравець Шахтаря закликав світ підтримати Ізраїль

У суботу, 7 жовтня, зі сторони Сектора Гази було нанесено масовану атаку по території Ізраїлю. Повідомляється про використання близько 2 тисяч ракет.

Палестинські бойовики з руху ХАМАС також спробували потрапити на територію суверенної держави, застосовуючи при цьому навіть дельтаплани та мотоцикли. Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що країна перебуває у стані війни та запевнив, що агресор "заплатить" за напад на його країну.

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Лемкін відреагував на атаку з боку палестинців

Захисник Шахтаря та молодіжної збірної Ізраїлю Став Лемкін, який у липні приєднався до "гірників", прокометував трагічні події у своїй країні. Він закликав світ підтримати його рідну країну та не лицемірити.

Ізраїль потерпає від одного з найжахливіших атак у нашій історії. Половина країни перебуває в укриттях після запуску понад двох тисяч ракет (з території Сектора Газа). Люди вбиті, зґвалтовані та викрадені терористами. Цілі поселення перебувають у заручниках. Зупиніть лицемірство! Сьогодні ми, а завтра ви! Терор – це терор! Моє серце з усім моїм народом. Підтримайте нас,

– написав Лемкін у соцмережах.

. За досить короткий термін перебування в Україні Став Лемкін уже встиг продемонструвати свою людяність . Він без проблем підвіз українку до Львова, у якої раптово зламався автобус у Польщі.

За час перебування у складі Шахтаря ізраїльтянин поки провів 3 матчі, також у вересні дебютував у складі національної збірної Ізраїлю.