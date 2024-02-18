Шикарний перформанс екскарпатівця: українець оформив гол плюс пас у матчі чемпіонату Польщі

Український легіонер польської Лехії Максим Хлань став героєм поєдинку проти Вісли. Талановитий хавбек своїми результативними діями допоміг "біло-зеленим" здобути переконливу перемогу.

Гданська Лехія веде боротьбу за повернення до Екстракляси. У матчі 20-го туру другого дивізіону Польщі "біло-зелені" перемогли плоцьку Віслу з рахунком 3:1, пише 24 Канал.

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У стартовому складі Лехії вийшло одразу три українці: голкіпер Богдан Сарнавський, хавбек Іван Желізко та вінгер Максим Хлань. Саме колишній гравець Карпат та Зорі став героєм поєдинку.

На 15-й хвилині матчу уродженець Житомира віддав пас на форварда Томаша Бочека, який відправив перший м'яч до сітки воріт Вісли.

Відео асисту Хланя

На цьому 21-річний вінгер не зупинився. За 15 хвилин до завершення першого тайму Максим відгукнувся на простріл партнера та за допомогою рикошету забив другий гол у ворота суперника.

Відео голу Хланя

У другому таймі команди обмінялися забитими голами. Тож матч завершився з рахунком 3:1 на користь Лехії. В турнірній таблиці клуб з Гданська йде на третьому місці.

Нагадаємо, що Максим Хлань захищає кольори Лехії з вересня 2023 року. За цей час українець зіграв 13 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 1 асист. Трансферна вартість українця становить 300 тисяч євро.