Українському легкоатлету не вистачило 0,002 секунди до виходу у півфінал Олімпіади у Токіо

Сергій Смелик був єдиним представником України на біговій дистанції 200 метрів у Токіо. Українцю забракло мізеру, щоб пробитись у півфінал Олімпіади-2020.

Прикра доля секунди

Український легкоатлет зупинився за крок від півфіналу. Результат Сергія Смелика був кращий, ніж показали деякі спортсмени, які вийшли далі. Але і цього було замало.

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У кожному із семи забігів визначалась трійка лідерів, які будуть далі продовжувати боротьбу за нагороди. А також додатково наступні топ-3 за часом за підсумками усієї кваліфікації.

Сергій Смелик – бронзовий призер чемпіонату Європи та призер командних змагань. Двічі брав участь на Олімпійських іграх (2012, 2016) на дистанції 200 метрів. Але зупинявся на стадії попереднього забігу.

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Смелик у своєму забігу показав 5-й час, який став його найкращим результатом сезону – 20.53 секунди. Від бігуна з Ірландії Леона Ріда, який закрив додаткові топ-3, що проходили до півфіналу за часом, українського легкоатлета відділили мізерні 0.002 секунди.

Українець мав шанс вперше у кар'єрі пройти кваліфікацію Олімпіади. Переможцем кваліфікації став представник США Кенні Беднарек з часом 20.01 секунд.