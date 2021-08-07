Білоруська легкоатлетка Тімановська зможе продовжити кар'єру в Польщі
Білоруська спортсменка Христина Тімановська поїхала у Польщу через скандал зі спортивним керівництвом країни. 6 серпня стало відомо, що вона зможе продовжити кар'єру за кордоном.
Відповідну підтримку їй висловили у Міністерстві культури, національної спадщини і спорту Польщі. Також у не заплановані додаткові зустрічі.
До теми Хочу залишитись у спорті, – Тімановська поки не проситиме у Польщі політичного притулку
Тімановська зможе продовжити кар'єру в Польщі
Під час зустрічі з представниками міністерства у Варшаві Христина Тімановська "отримала запевнення в підтримці" щодо:
- перебуванні в Польщі;
- та у продовженні спортивної кар'єри.
Наступного тижня заплановано ще кілька додаткових зустрічей,
– розповіли у міністерстві.
Ба більше, підтримку спортсменці запропонував глава правління польської нафтопереробної компанії PKN Orlen Даніель Обайтек. Він заявив, що "ми граємо в одній команді".
Коротко про скандал з Тімановською
- Скандал між Христиною Тімановською та спортивним керівництвом Білорусі розгорівся на Олімпіаді в Токіо.
- Саме там Тімановська публічно обурилась через те, що її змушували бігти не лише свою естафету, але й замість інших спортсменок з Білорусі. Вона розкритикувала спортивне керівництво країни.
- Згодом її намагалися змусити поїхати з Японії в Білорусь, та Тімановська в аеропорту звернулася до правоохоронців й попросила захисту.
- Її взяла під захист поліція Японії. Згодом Польща надала їй та її чоловіку гуманітарну візу. Тому спортсменка переїхала туди. Чоловік Тімановської спочатку виїхав у Київ, а згодом – у Польщу.
- Легкоатлетку звільнили з олімпійської збірної Білорусі.