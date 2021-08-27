Легкоатлетка Рижикова здобула "бронзу" на Діамантовій лізі у Швейцарії

Анна Рижикова здобула "бронзу" Діамантової ліги у Лозанні (Швейцарія). Легкоатлетка принесла Україні медаль у бігу на 400 метрів із бар'єрами.

Ще одна нагорода у Швейцарії

Відразу дві легкоатлетки представляли Україну у бігу на 400 метрів із бар'єрами – Анна Рижикова та Вікторія Ткачук. Анна продемонструвала хороший старт та замкнула трійку лідерок.

До теми Магучіх після Олімпіади стала другою на Діамантовій лізі у Швейцарії

Час 31-річної легкоатлетки склав 54,32 секунди.

Перемогу ж здобула нідерландка Фемке Бол, яка у феєричному стилі пробігла останні метри та випередила американку Шам'єр Літтл. Представниця США стала другою.

Інша українка Ткачук прибігла останньою – 8 місце (56.53).

Результати бігу на 400 метрів з бар'єрами

1. Фамке Бол (Нідерланди) – 53,05 2. Шам'єр Літтл (США) – 53,78

Ще дві медалі для України на Діамантовій лізі здобули стрибуни у висоту – Ярослава Магучіх та Андрій Проценко ("бронза").

Наступний етап Діамантової ліги відбудеться 28 серпня в Парижі (Франція).