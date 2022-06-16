Легкоатлетка Рижикова виборола перше "срібло" в сезоні на етапі Діамантової ліги

У столиці Норвегії відбувся шостий етап Діамантової ліги. Двоє українських бігунок: Анна Рижикова та Вікторія Ткачук виступили на турнірі в Осло.

Перше "срібло" в сезоні для Рижикової

На попередньому етапі Діамантової ліги у Римі Рижикова здобула "бронзу", вона продемонструвала найкращий результат в сезоні. Натомість Ткачук фінішувала лише 7-ю, пише 24 канал.

До речі Легкоатлетка Рижикова з особистим рекордом здобула "бронзу" на етапі Діамантової ліги

В Норвегії українкам вдалося покращити свої позиції на один пункт, Анна посіла 2-гу сходинку, а Вікторія 6-ту.

Рижикова програвала перед завершальними метрами забігу британці Джессі Найт та норвежці Амалі Юель. Але на фініші перемогла обох, причому Найт Рижикова випередила лише завдяки фотофінішу.

Переможницею забігу стала Фемке Бол, яка встановила рекорд треку – 52.61 секунд. Вікторія Ткачук показала шостий результат.

Біг 400 метрів з бар'єрами: результати

1. Фемке Бол (Нідерланди) – 52.61 секунд

2. Анна Рижикова (Україна) – 54.81 секунд

3. Джессі Найт (Велика Британія) – 54.84 секунд

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6. Вікторія Ткачук (Україна) – 55.18 секунд

Перед турніром в Осло українки поспілкувалися з місцевими журналістами, де розповіли про підтримку європейських спортсменів, а також про неприємні повідомлення від росіян. Дівчата назвали головну відмінність між європейцями та представниками країни-агресора.

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