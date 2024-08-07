"Кохання в Парижі": бігунка після встановлення рекорду розчулила милим вчинком увесь стадіон

У вівторок, 6 серпня, відбувся забіг на 3000 метрів з перешкодами серед жінок на Олімпіаді-2024. Після його закінчення сталася дуже красива романтична історія, для якої Париж ідеально пасує.

Французька легкоатлетка Аліс Фіно фінішувала четвертою, встановивши рекорд Європи (8:58.67 хвилин). Попри відсутність медалі, цей день вона запам'ятає на все життя.

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Взяла ініціативу у свої руки

33-річна спортсменка одразу після фінішу підійшла до свого хлопця, який спостерігав за виступом з трибун. Вона шокувала всіх присутніх і стала на коліно перед ним.

Атлетка подарувала своєму коханому спеціальну шпильку та зробила пропозицію руки й серця.

Мені не подобається робити щось, як усі. Він ще не зробив мені пропозиції, і я подумала, що, можливо, цей крок залежить від мене. Сказала, що зроблю це, якщо пробіжу менше, ніж за дев’ять хвилин. Це моє щасливе число, тому що ми разом уже дев’ять років… Я вручила йому шпильку, на якій було написано: "Кохання в Парижі",

– сказала Фіно.

Легкоатлетка зробила пропозицію хлопцю після забігу на Іграх-2024: дивіться відео

Зазначимо. що це вже не перша подібна романтична історія з Олімпіади-2024. Раніше іспанській дзюдоїстці Лаурі Мартінес зробив пропозицію біля Ейфелевої вежі її титулований земляк Хосе Антоніо Аранда, який є дворазовим чемпіоном Іспанії з дзюдо.