Українські легкоатлети отримали державні нагороди за службу в ЗСУ

З 24 лютого 2022 року багато українців пішли захищати рідну землю від загарбників зі зброєю в руках. Серед них чимало представників спорту.

Одними з таких героїв стали легкоатлети Дмитро Ковальчук та Дмитро Дем’янюк, які з початку повномасштабного вторгнення на фронті захищають Україну. Їх сміливість отримала заслужене визнання у вигляді державних нагород.

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Спортивна спільнота має пишатися легкоатлетами

Відзнаки українські спортсмени отримали від Валерія Залужного та Ігоря Клименка. Про здобуття нагород повідомила Федерація легкої атлетики України. Наші захисники отримали орден за мужність. Всі змагання, в яких ми беремо участь і виграємо в Україні та поза її межами, відбуваються завдяки таким людям як вони. Дмитро Ковальчук та Дмитро Дем‘янюк захисники, які попри власні мрії та бажання пішли захищати Україну і боронити наш сон, отримали нагороди від пана Залужного. Дякуємо вам, герої і всім, хто поклав життя за Україну. Віримо і наближаємо перемогу не просто словами, а діями. Слава Україні. Героям слава,

– йдеться у повідомленні.

Дмитра Ковальчука, який є майстром спорту з бігу на 800 метрів, нагородили орденом "За мужність". Він отримав нагороду від Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.



Дмитро Ковальчук з нагородою / Федерація легкої атлетики України

Дмитро Дем’янюк, який є стрибуном у висоту та приймав участь у двох Олімпіадах, отримав "Золотий хрест" від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.



Нагорода "Золотий хрест" Дмитра Дем'янюка / Федерація легкої атлетики України

Велика шана та повага українським Героям!

У Львові відбувається щорічно Меморіал Дем'янюка, який проводиться на початку року. На ньому проводяться юнацькі та юніорські турніри, а також гран-прі серед жінок та чоловіків. У 2023-му році переможницею змагань стала наша чемпіонка Ярослава Магучіх.