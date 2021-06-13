У легенди збірної України Андрія Вороніна померла мама

У родині легендарного футболіста збірної України Андрія Вороніна сталася трагедія. Померла мама Андрія Вороніна – Регіна Борисівна.
Мама Вороніна раптово пішла з життя
Про смерть мами Вороніна повідомляє московське Динамо. Андрій Воронін наразі працює тренером у структурі російського клубу.
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"У сім'ї тренера Динамо Андрія Вороніна сталася трагедія – раптово померла його мати Регіна Борисівна. Футбольний клуб Динамо висловлює щирі співчуття Андрію і його сім'ї і сумує разом з ним про втрату", – йдеться у повідомленні Динамо.
Про причини смерті мами Вороніна інформації немає.
- Андрій Воронін став помічником головного тренера Динамо Сандро Шварца у жовтні 2020 року.
- Український ексгравець московського Динамо захищав кольори росіян з 2010 до 2014 року. У сезоні-2012/2013 Воронін грав на правах оренди за Фортуну.
- У складі "біло-блакитних" – фіналіст Кубка Росії. Виступав за Боруссію з Менхенгладбаха, Майнц, Кельн, Баєр, Ліверпуль і Герту.
- Кар'єру у збірній України завершив після Євро-2012.