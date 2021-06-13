У легенди збірної України Андрія Вороніна померла мама

13 червня 2021 , 16:54
Читать новость на русском

Джерело:

твітер Динамо Москва

У родині легендарного футболіста збірної України Андрія Вороніна сталася трагедія. Померла мама Андрія Вороніна – Регіна Борисівна.

Мама Вороніна раптово пішла з життя

Про смерть мами Вороніна повідомляє московське Динамо. Андрій Воронін наразі працює тренером у структурі російського клубу.

Читайте також Помер легендарний співробітник Шахтаря, який працював у клубі 50 років

"У сім'ї тренера Динамо Андрія Вороніна сталася трагедія – раптово померла його мати Регіна Борисівна. Футбольний клуб Динамо висловлює щирі співчуття Андрію і його сім'ї і сумує разом з ним про втрату", – йдеться у повідомленні Динамо.

Про причини смерті мами Вороніна інформації немає.

  • Андрій Воронін став помічником головного тренера Динамо Сандро Шварца у жовтні 2020 року.
  • Український ексгравець московського Динамо захищав кольори росіян з 2010 до 2014 року. У сезоні-2012/2013 Воронін грав на правах оренди за Фортуну.
  • У складі "біло-блакитних" – фіналіст Кубка Росії. Виступав за Боруссію з Менхенгладбаха, Майнц, Кельн, Баєр, Ліверпуль і Герту.
  • Кар'єру у збірній України завершив після Євро-2012.
Автор: Михайло Гема