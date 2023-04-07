Зідан, Анчелотті, Лам та інші: легенди футболу сформують авторитетний орган УЄФА

Європейська асоціація вирішила створити революційний уряд. До її складу увійдуть тільки авторитети світового футболу.

УЄФА узгодила створення своєрідної Ради за участю легендарних тренерів та гравців. Не виключено, що у футболі будуть зміни правил.

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Запах престижу

Якщо УЄФА намагатиметься запровадити певні нововведення, то тепер у них за спиною стоятимуть авторитети світового футболу, які матимуть певні важелі та аргументи, аби ідею реалізували. Рада УЄФА – це платформа, яка надаватиме консультації щодо фундаментальних футбольних речей.

До прикладу розглядатимуться питання правил гри, суддівства, календарів, змагань, розвитку молоді, тактики та добробуту гравців. Перше засідання Ради УЄФА заплановане на 24-го квітня у Швейцарії, а саме у Ньйоні і повинне відбуватися кожного року.

Варто зазначити, що УЄФА не має жодного впливу на зміну правил. Існує Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB), куди входять чотири представники ФІФА та чотири представники від Федерацій-засновниць – Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. Саме на засіданнях IFAB і приймаються рішення щодо змін правил гри у футбол. Тож новий орган від УЄФА наразі не більше, аніж просто "запропонувати".

Зіркові члени Ради УЄФА