Легендарного Пеле виписали з лікарні після видалення пухлини

Легенда бразильського футболу Пеле вийшов з лікарні Сан-Паулу. Він пройде хіміотерапію після видалення пухлини товстої кишки.

Триразовий чемпіон світу з футболу після виписки з клініки в Сан-Паулу написав у соцмережі зворушливе повідомлення, де розповів, що радий повернутися додому.

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"Я такий щасливий повернутися додому. Я хочу подякувати всій команді лікарні Альберта Ейнштейна, яка зробила моє перебування приємним, надавши гуманний і дуже ласкавий прийом", – заявив Пеле.

Пеле зробили операцію: що відомо

Здоров'я 80-річного Пеле починає все частіше підводити бразильця. Колишній футболіст має проблеми з нирками і передміхуровою залозою.

Також у нього виникли ускладнення після операції із заміни тазостегнового суглоба. На початку вересня Пеле був змушений лягти на операційний стіл. Футболісту видалили пухлину. Вже після операції Пеле сам звернувся до уболівальників в інстаграмі та подякував їм за теплі слова. Прокоментувала стан бразильця його донька Келлі.

Пеле вважається одним із найкращих футболістів в історії. Він допоміг збірній Бразилії завоювати чемпіонство світу у 1958, 1962 і 1970 роках.