Легендарний тренер збірної Нідерландів та Реалу завершив кар'єру

74-річний тренер з Нідерландів Гус Хіддінк повідомив, що завершує тренерську кар'єру. Причиною став коронавірус.

Останньою командою, яку очолював Хіддінк була збірна Кюрасао. У листопаді цього року Хіддінку виповниться 75 років. Відомо, що недавно він переніс коронавірус.

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"Останнім часом я не виявляв активності через коронавірус. Вчора я поговорив з керівництвом, і ми прийшли до висновку, що краще поки що взяти паузу, тому що вони хочуть спробувати іншу методику. Я збираюся зупинитися. Повністю", – сказав фахівець.

Що відомо про кар'єру Хіддінка