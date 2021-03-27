Легендарний футболіст Динамо Каха Каладзе потрапив до лікарні через проблеми з мозком

Колишній гравець київського Динамо та італійського Мілана Каха Каладзе перебуває у лікарні. У нього порушення кровопостачання мозку

Про свою госпіталізацію сам Каха Каладзе повідомив у пості в фейсбуці. Там же він вказав, які саме в нього проблеми зі здоров'ям.

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Каха Каладзе був госпіталізований через підтвердження у нього вертебробазилярного синдрому – порушення кровопостачання мозку.

– порушення функціонування головного мозку внаслідок ослаблення кровотоку в базилярній або хребетній артеріях. Симптоми вертебробазилярної недостатності зумовлені порушенням функцій відділів головного мозку, кров до яких постачається хребетними й базилярними артеріями. До основних клінічних ознак належать: запаморочення, головний біль, порушення зору, Нейросенсорна приглухуватість, непритомність, Астенічний синдром. Джерело: Вікіпедія

Також у нього підтвердили вестибулопатію.

Саме через це Каха Каладзе був госпіталізований. Він проходить лікування в одній з лікарень Тбілісі.

Попри це, він продовжує працювати, правда віддалено.