Легендарний футболіст Динамо Каха Каладзе потрапив до лікарні через проблеми з мозком

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Джерело:

фейсбук Кахи Каладзе

Колишній гравець київського Динамо та італійського Мілана Каха Каладзе перебуває у лікарні. У нього порушення кровопостачання мозку

Про свою госпіталізацію сам Каха Каладзе повідомив у пості в фейсбуці. Там же він вказав, які саме в нього проблеми зі здоров'ям.

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Каха Каладзе був госпіталізований через підтвердження у нього вертебробазилярного синдрому – порушення кровопостачання мозку.

Вертебробазилярна недостатність – порушення функціонування головного мозку внаслідок ослаблення кровотоку в базилярній або хребетній артеріях. Симптоми вертебробазилярної недостатності зумовлені порушенням функцій відділів головного мозку, кров до яких постачається хребетними й базилярними артеріями. До основних клінічних ознак належать: запаморочення, головний біль, порушення зору, Нейросенсорна приглухуватість, непритомність, Астенічний синдром. Джерело: Вікіпедія.

Також у нього підтвердили вестибулопатію.

Саме через це Каха Каладзе був госпіталізований. Він проходить лікування в одній з лікарень Тбілісі.

Попри це, він продовжує працювати, правда віддалено.

  • Варто відзначити, що Каха Каладзе є мером грузинської столиці. Він переміг на виборах мера Тбілісі 13 листопада 2017 року.
  • Політикою він зайнявся у 2011 році. У жовтні 2012 року був призначений на посаду віцепрем'єра та міністра енергетики Грузії.
  • До цього Каха Каладзе провів хорошу футбольну кар'єру. Після виступів в Грузії за Тбіліське Динамо, на початку 1998 року перебрався до київського Динамо. А влітку 2001 року за 16 мільйонів євро перейшов до Мілана, за який виступав протягом десяти сезонів.
  • У 2010 – 2012 роках виступав за італійську Дженоа, після чого оголосив про закінчення кар'єри футболіста.
  • Також на його рахунку 83 матчі за збірну Грузії.