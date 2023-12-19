"Буде одним із найкращих у світі": легенда Бенфіки спрогнозував велике майбутнє для Трубіна

Анатолій Трубін у серпні 2023 року перейшов із Шахтаря в Бенфіку. Після місяця адаптації він уперше вийшов у стартовому складі нового колективу та з того моменту є беззаперечним основним воротарем команди.

Свій крайній матч українець провів 17 грудня проти Браги. Трубін став героєм поєдинку, здійснивши 6 сейвів, останній з яких виглядав просто неймовірно, та дозволив "орлам" утримати мінімальну перевагу.

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Легенда Бенфіки високо оцінює ігрові якості Трубіна

Своєю думкою щодо Анатолія після останнього перформансу поділився колишній воротар Бенфіки Сілвіньо Лоуро. Він прокоментував прогрес українця у складі свого рідного клубу та окреслив майбутні перспективи для нього:

Він додав впевненості як захисту, так і півзахисту. Все це покращує гру команди. Він воротар, гідний клубу. У Бенфіки є воротар, який буде одним з найкращих у світі. У нього велика рухливість і спритність, попри його двометровий зріст. У грі з Брагою він дуже швидко зреагував, коли вже падав в іншу сторону, і зумів відбити дуже складний удар. Йому вдалося принести Бенфіці ще 2 очки.

64-річний ексголкіпер зазначив, що українцю ще варто покращити гру на виході, але запевнив, що це дрібниці, які трапляються в молодому віці, але ніхто вже не сумнівається в потенціалі Трубіна.

Зазначимо, що Анатолій Трубін за Бенфіку в сезоні-2023/2024 зіграв 18 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 16 голів та 7 разів залишав ворота "сухими".

Хто такий Сілвіньо Лоуро

Захищав ворота Бенфіки з 1984 по 1994 рік. Протягом цього часу він зіграв 184 матчі в елітному португальському дивізіоні.

Після закінчення ігрової кар'єри працював тренер воротарів у штабі Жозе Моуріньо в багатьох топових клубах: Порту, Челсі, Реалі, Інтері та Манчестер Юнайтед.

Наразі є тренером голкіперів в Аль Хілалі.

. Свій наступний поєдинок "орли" зіграють 21 грудня в Кубку ліги о 22:15 проти АВС.