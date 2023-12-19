Свой крайний матч украинец провел 17 декабря против Браги. Трубин стал героем поединка, совершив 6 сэйвов, последний из которых выглядел просто невероятно, и позволил "орлам" удержать минимальное преимущество.

К теме 8 рук, супермен и античный бог: Трубин стал героем мемов после чудосейва за Бенфику

Легенда Бенфики высоко оценивает игровые качества Трубина.

Своим мнением по поводу Анатолия после последнего перформанса поделился бывший вратарь Бенфики Силвиньо Лоуро. Он прокомментировал прогресс украинца в составе своего родного клуба и назвал будущие перспективы для него:

Он придал уверенности как защите, так и полузащите. Все это улучшает игру команды. Он вратарь, достойный клуба. У Бенфики есть вратарь, который будет одним из лучших в мире. У него большая подвижность и ловкость, несмотря на его двухметровый рост. В игре с Брагой он очень быстро отреагировал, когда уже падал в другую сторону, и сумел отразить очень сложный удар. Ему удалось принести Бенфике еще 2 очка.

64-летний экс-голкипер отметил, что украинцу еще стоит улучшить игру на выходе, но заверил, что это мелочи, которые встречаются в молодом возрасте, но никто уже не сомневается в потенциале Трубина.

Отметим, что Анатолий Трубин за Бенфику в сезоне 2023/2024 сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов и 7 раз оставлял ворота "сухими".

Справка. Свой следующий поединок "орлы" сыграют 21 декабря в Кубке лиги в 22:15 против АВС.

Кто такой Силвиньо Лоуро