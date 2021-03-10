Легендарна "Маракана" буде перейменована на честь Пеле

Стадіон "Маракана" у Бразилії, який приймав фінал чемпіонату світу-2014, невдовзі змінить назву. Арена буде названа на честь легендарного футболіста Пеле.

"Маракана" на честь Пеле

Депутати штату Ріо-де-Жанейро вже ухвалили відповідний законопроєкт. Для остаточного перейменування залишилося отримати підпис губернатора.

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У 2020 році у музеї історії збірної Бразилії поставили воскову фігуру найкращого футболіста XX століття. Сам Пеле через стан здоров'я не зміг відвідати церемонію відкриття.

Повідомлялось, що футболіст не пройшов повноцінної реабілітації після операції та не виходить з власного будинку. Однак нещодавно Пеле відвідав лікарню для вакцинації від COVID-19.

Легендарна арена

"Маракан" є одним з найбільших стадіонів світу, його місткість складає 220 тисяч місць. Однак після реконструкції був зменшений до 78 тисяч. Відразу декілька бразильських клубів використовували арену для своїх матчів.

Саме на цьому стадіоні відбулася фінальна гра чемпіонату світу-2014, у якому Німеччина завдяки голу Маріо Гетце перемога Аргентину (1:0). Після цього "Маракана" стала другим стадіоном у світі, де фінал відбувся двічі.