Легенда Шахтаря увійшов до тренерського штабу російського клубу

Ще один український фахівець спокусився на криваві гроші. Геннадій Зубов став тренером російського клубу.

Двоє українських фахівців переїхали в росію

Колишній футболіст донецького Шахтаря та збірної України Геннадій Зубов працюватиме у росії.

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Він увійшов до тренерського штабу російського клубу третього дивізіону звєзда із санкт-петербурга.

Наставник російської команди дмітрій комбаров в інтерв'ю російським ЗМІ розповів, що Зубов відповідатиме за підготовку нападників.

Також роботу в клубі із Санкт-Петербурга отримав ще один колишній тренер Шахтаря Анатолій Скирчук.

Хто ще в моєму штабі? Помічник – Скирчук Анатолій Юрійович. Тренер з величезним стажем, який знає тонкощі роботи як з молодими, так і з досвідченими футболістами. Зубов Геннадій Олександрович – тренер нападників,

– сказав Комбаров.

Що відомо про фахівця

Геннадій Зубов народився в Алчевську. За свою кар'єру грав за Сталь Алчевськ, Шахтар, Зорю, Маріуполь. Після закінчення кар'єри працював у дитячо-юнацькій академії "гірників". У 2019–2021 роках був одним із тренерів молодіжного складу клубу.

На рахунку Зубова понад 300 матчів за донецький клуб. Кольори національної збірної України захищав у 29 матчах, забив 3 голи.