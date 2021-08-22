Легенда Шахтаря Шевчук допомагав Луческу визначитися зі складом Динамо

Екстренер Шахтаря Мірча Луческу звертався по допомогу до колишнього підопічного в Шахтарі В'ячеслава Шевчука. Румунський фахівець потребував допомоги Шевчука, коли тільки очолив київське Динамо.

Шевчук: Ми з Луческу спілкувалися з приводу складу Динамо

Шевчук, який після кар'єри футболіста став тренером, розповів про допомогу Луческу, коли той тільки очолив Динамо. За його словами, румун не був знайомий з усіма гравцями Динамо.

Варте уваги Ця ситуація мене обнулила, – Шевчук розповів, як сів п'яним за кермо

В'ячеслав зазначив, що радив Луческу використовувати правого захисника Динамо Томаша Кендзьору у центрі оборони.

Коли Луческу прийняв Динамо, ми з ним спілкувалися з приводу складу. Він не знав багатьох гравців. Я йому рекомендував, щоб він ставив Кендзьору центральним захисником. Я йому сказав: "Містер, подивися, Боруссія Дортмунд грає 3 – 4 – 3. Піщек – той же профайл, що й Кендзьора". У них тоді всі були травмованими,

– сказав Шевчук.

Шевчук виступав за Шахтар з 2005 до 2016 року. З "гірниками" він 7 разів став чемпіоном України та виграв Кубок УЄФА.

У 2016 році завершив кар'єру футболіста, після чого став тренером. Шевчук працював з юнаками Шахтаря та очолював донецький Олімпік.