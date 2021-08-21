Шевчук: Першим би про це дізнався Ахметов

Луческу несподівано очолив Динамо влітку 2020 року. Формуючи тренерський штаб, румунський фахівець хотів запросити у Динамо й Шевчука. Про це розповів сам В'ячеслав.

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На заваді приходу Шевчука у Динамо стали два фактори: негативна реакція ультрас киян на Луческу та хвороба автора програми PASS Гліба Платова.

Луческу хотів за мене розмовляти. На той момент Гліб Платов якраз захворів, і я нічого не хотів, якась апатія була. Ми в принципі з Луческу розмовляли, він сказав, що буде обговорювати мене, я відповів: "Містере, не треба",

– розповів Шевчук.

В'ячеслав вважає, що його прихід у Динамо зробив би ситуацію ще гіршою через поведінку ультрас.

"Ще й така жорстка атака уболівальників Динамо на нього пішла, якби я ще туди прийшов – був би капець", – зазначив ексфутболіст.

Він додав, що розглянув би пропозицію піти в Динамо, адже це було б корисно для кар'єрного росту. Разом з тим, Шевчук зізнався, що повідомив би про це президента Шахтаря Ріната Ахметова.

"Для мого конкретного зростання, якщо розвиватися – я б пропозицію розглянув. Якби я прийняв це рішення, то першим би про це дізнався Рінат Леонідович.

Набрав і переговорив би з ним з цього приводу. Тому що я 13 років відіграв за Шахтар, відбувся там і як особистість, і як гравець, сім'ю створив саме у Донецьку. Дочка в Донецьку народилася, дружина з Донецька. Я мав би повідомити президента про це", – резюмував Шевчук.