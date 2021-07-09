Легенда НБА О'Ніл кумедно станцював без штанів у прямому ефірі: курйозне відео

Легендарний баскетболіст із США Шакіл О'Ніл запам'ятався епічним танцем у прямому ефірі. 49-річний спортсмен та тепер ведучий весело відсвяткував останній день перед відпусткою.

Кумедний танець від зірки НБА

Легенда НБА Шакіл О'Ніл розірвав усіх своїм епічним танцем. Після завершення кар'єри американець змінив баскетбольний м'яч на камери. Тепер колишній баскетболіст працює ведучим на NBA TV.

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Під час прямого ефіру 49-рінчий О'Ніл дізнався від колег радісну новину – ця програма стала для нього останньою у сезоні. Тепер на Шакіла чекає довгоочікуваний відпочинок. Спортсмен не став приховувати емоцій. Він у прямому ефірі підійнявся зі стільця та станцював веселий танець.

Ексбаскетболіст зняв з себе піджак та танцював в одній сорочці. Цікаво, що після того, як Шакіл став зі столу усі побачили, що О'Ніл сидів перед камерою лише в одних трусах, штанів на баскетболісту не було.

Такий перфоменс здивував та водночас розвеселив не лише прихильників баскетболу, а й увесь інформаційний простір. Багато людей почало писати, що таким танцем телевізійний експерт підійняв усім настрій, зробив їх до того нудний вечір.

Відео танців О'Ніла