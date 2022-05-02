Легенда Мілана Пірло може очолити клуб українця Коваленка
Джерело:журналіст Gianluca Di Marzio
Вже з нового сезону італійську Спецію може очолити легенда Мілана. Серед головних кандидатів на керівну посаду є Андреа Пірло.
Повернення "Маестро"
42-річний італійський спеціаліст може залишитись працювати у рідній Серії А. За інформацією журналіста Джанлуки ді Марціо, Андреа Пірло може очолити Спецію, за яку виступає українець Віктор Коваленко.
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Нинішній головний наставник Тьяго Мотта покине команду заради іншого виклику у тренерській кар'єрі. Тому керівництву Спеції потрібно потрохи шукати йому заміну.
Спеція за три тури до закінчення сезону в Серії А перебуває поблизу зони вильоту. Клуб Коваленка з 33 очками посідає 16-те місце у турнірній таблиці.
Попереду у Спеції матчі проти Аталанти, Удінезе та Наполі.
Тренерська кар'єра Пірло
- З кінця липня 2020 року очолював команду Ювентуса до 23-х років. Але пробув на цій посаді дуже недовго. Вже через 9 днів став головним тренером головної команди "старої синьйори".
- Туринський клуб під керівництвом італійського фахівця відіграв 52 матчі.
- У травні 2021-го покинув тренерське крісло Ювентуса.
- Із клубом здобув два трофеї.